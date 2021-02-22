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بمناسبة قرب نوروز.. هدايا خاصة لمرضى الثلاسيميا في السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-02-22T15:48:00+0000
بمناسبة قرب نوروز.. هدايا خاصة لمرضى الثلاسيميا في السليمانية

شفق نيوز/ قدمت منظمة "رشمال" الثقافية والاجتماعية، الاثنين، مساعدات عينية لجمعية الثلاسيميا في السليمانية لتوزيعها كهدايا على المرضى.

وقال مسؤول جمعية الثلاسيميا في السليمانية كوجر كريم في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، "قدمت منظمة رشمال الثقافية والاجتماعية 150 قطعة من الملابس الكوردية النسائية والرجالية لمرضى الثلاسيميا بمناسبة قرب حلول أعياد نورز".

ووجه كريم شكره إلى الجمعية على "هذه المبادرة الخيرة والاهتمام بهذه الشريحة من المجتمع".

وطالب، الخيرين والميسورين، "بدعم الجمعية لاننا نحتاج الى المساعدات والتبرعات بالدم بصورة مستمرة، ونشكر كل من قدم يد المساعدة لنا".

وأردف كريم بالقول، "تأثرنا كثيراً بالإجراءات التي اتخذت من قبل وزارة الصحة عند تفشي فيروس كورونا بسبب الحظر وتخوف الناس من التبرع، مما قلل وجود الدم في المصرف وانعكس سلبا على الوضع الصحي للمرضى المصابين بالتلاسيما."

واضاف أن "أوضاع المصابين بالثلاسيميا في اقليم كوردستان سيئة بسبب قلة المساعدات الصحية، وعدم تامين دم كاف لهم"، مطالبا، حكومة الاقليم، "بمزيد من الاهتمام وتوفير الادوية اللازمة".

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