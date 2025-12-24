بمناسبة أعياد الميلاد.. نيجيرفان بارزاني يؤكد التزام كوردستان بحماية التعايش والتسامح

شفق نيوز- أربيل

تقدم رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأربعاء، بأحرّ التهاني والتبريكات إلى المواطنين المسيحيين في إقليم كوردستان والعراق، وإلى جميع المسيحيين في أنحاء العالم، بمناسبة عيد ميلاد السيد المسيح، متمنياً لهم عيداً سعيداً يسوده الأمان والسلام.

وأكد بارزاني، في بيان، أن المسيحيين يشكلون مكوناً أصيلاً وجزءاً لا يتجزأ من تاريخ وحاضر ومستقبل كوردستان، مشدداً على أن هذا اليوم المبارك يمثل مناسبة لتجديد التزام إقليم كوردستان بحماية التراث العريق للتعايش والتسامح وقبول الآخر.

وأشار رئيس الإقليم إلى أن كوردستان ستبقى، كما كانت دائماً، الملاذ الآمن والجامع لجميع المكونات، مؤكداً أن أبناء الوطن شركاء في المصير الواحد، وقد تقاسموا التضحيات في الأيام الصعبة، وسيواصلون معاً، من خلال التلاحم ووحدة الصف، العمل من أجل مستقبل أفضل وأكثر ازدهاراً للأجيال المقبلة.

ودعا بارزاني إلى أن تكون رسالة عيد الميلاد رسالة سلام ومحبة وتعزيز للتآخي بين جميع مكونات المجتمع، مختتماً تهنئته بالقول: عيد ميلاد مبارك للجميع، وكل عام والجميع بخير وسعادة.