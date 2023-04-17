بمناسبة رأس السنة الايزيدية.. كوردستان تعطل الدوام الرسمي يوم الأربعاء المقبل

شفق نيوز/ اعلنت حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين،فان يوم الاربعاء المقبل، المصادف 19 نيسان الجاري سيكون عطلة رسمية في جميع الدوائر الرسمية في الإقليم بمناسبة عيد رأس السنة الايزيدية.

وجاء في التقويم الرسمي الذي تعتمده حكومة الإقليم، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فإن يوم الأربعاء المقبل الذي يصادف يوم رأس السنة الايزيدية سيكون عطلة رسمية في جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية الرسمية بهذه المناسبة.

من جهة أخرى؛ فانه بحسب التقويم نفسه فإن أيام 22 و23 و24 من شهر نيسان الجاري ستكون عطل رسمية بمناسبة عيد الفطر.