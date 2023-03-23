بمناسبة حلول شهر رمضان .. أربيل تطلق حملة توعوية للحفاظ على البيئة

شفق نيوز/ بمناسبة حلول شهر الصيام أطلقت الحكومة المحلية في محافظة اربيل عاصمة إقليم كوردستان، اليوم الخميس، حملة توعوية للحفاظ على البيئة بالمحافظة.

وقال رئيس الحكومة المحلية أوميد خوشناو في مؤتمر صحفي عقده على هامش الإعلان عن انطلاق الحملة، إن الحملة تشمل الأسواق والأماكن العامة (..) وسيكون الناس جزءا من هذه الحملة التوعوية، معبرا عن شكره لدائرة الخدمات والبيئة في محافظة اربيل لاشرافها على الحملة.

وأضاف "نأمل أن تكون أيام السنة كلها جزءا من هذه الحملة للحفاظ على البيئة والتي ترتبط بالصحة وحياة كل إنسان".

وكانت أربيل قد أطلقت مؤخرا، حملة "لا ترمِ" للحافظ على البيئة وجمالية المنتجعات والمتنزهات السياحية، داعية في الوقت ذاته مرتاديها سواء من داخل المحافظة أم باقي مدن ومناطق إقليم كوردستان والعراق كافة إلى تخصيص بضع دقائق من وقتهم لإزالة مخلفاتهم بعد الانتهاء من الرحلات والتنزه.