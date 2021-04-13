بمناسبة "جارشمبا سور".. توزيع مساعدات على ناجيات إيزيديات

شفق نيوز/ قام مركز لالش الثقافي والاجتماعي، الثلاثاء، بتوزيع مساعدات انسانية على ناجيات ايزديات في مجمع شاريا جنوبي محافظة دهوك بمناسبة عيد راس السنة الايزيدية "جارشمبا سور".

وقال دلكش سليم مسؤول المركز لوكالة شفق نيوز، إن "المركز قام بتوزيع مساعدات إنسانية على 50 ناجية ايزيدية من قبضة تنظيم داعش"، مشيرا الى ان "مركز لالش يقوم في عيد راس السنة الايزيدية من كل عام بتوزيع مساعدات على العائلات المتعففة".

يذكر ان الايزيديين سيحتفلون يوم غد الاربعاء بعيد راس السنة الايزيدية الذي يصاف اول اربعاء من شهر نيسان حسب التقويم الشرقي، وذلك دون إقامة مراسم العيد في معبد لالش بسبب فيروس كورونا المتفشي في اقليم كردستان.