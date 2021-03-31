بمناسبة انتهاء مهامه.. وزير البيشمركة يشيد بجهود مسؤول القوات الاميركية في العراق (صور)

شفق نيوز/ اعلنت وزارة البيشمر كة في حكومة اقليم كوردستان، يوم الأربعاء، عن انتهاء مهام المسؤول الاعلى للدفاع في القوات الاميركية في العراق، ومن المقرر ان يغادر الى بلاده خلال اليومين المقبلين.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان وزير البيشمركة شورش اسماعيل، ووكيل الوزارة سربست لزكين، والامين العام ورئيس الاركان والمستشارين وكبار المسؤولين في الوزارة، استقبلوا المسؤول الاعلى للدفاع في القوات الاميركية الكولونيل تايكرت، وقائد القوات الاميركية في اربيل الكولونيل جوليات، والفريق المرافق له، لتوديع تايكرت بعد انتهاء مهامه في العراق.

واشاد وزير البيشمركة، بحسب البيان، بجهود وخطوات القائد الاميركي الرفيع الذي كان له دور مؤثر ومهم في التعاون ومساعدة البيشمركة وجمعها وتنظيمها بشكل عصري، قائلا "لن ننسى صداقتكم العريقة ونفتخر بالعمل المشترك واخلاصكم في تقديم العون لنا في هزيمة ارهابيي داعش".

واشار البيان الى ان الجنرال تايكرت قال في كلمة له بالمناسبة ان "قوات البيشمركة سجلت عددا كبيرا من الانتصارات وهي قوة مدافعة عن السلم والديمقراطية والاستقرار في المنطقة"، مضيفا "انا افتخر لانه كان لي دور في تطوير والعمل مع هذه القوات، وستبقى هذه العلاقات في ذهني وامريكا مستمرة".

واضاف البيان ان وزير البيشمركة وطاقم الوزارة تمنوا النجاح لتايكرت في مهامه المقبلة، وقدم له كتاب تقدير واحترام للمهام والجهود التي بذلها مع قوات البيشمركة، مبينا ان مدير التنسيق والعلاقات في وزارة البيشمركة العميد الركن محمد سعيد الذي اكمل مع الجنرال تايكرت كلية ايزنهاور الاميركية في جامعة الدفاع الوطني، قدم درع وزارة البيشمركة كهدية للمسؤول الرفيع للقوات الامريكية في العراق.