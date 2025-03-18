بمناسبة انتهاء مهامه.. وزير البيشمركة لقائد القوات الألمانية: كنت الداعم الاساسي

شفق نيوز/ استقبل وزير البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان، شورش إسماعيل، يوم الثلاثاء، الكولونيل توماس ريتر، قائد القوات الألمانية في الإقليم، بمناسبة انتهاء مهامه.

وأشاد وزير البيشمركة، وفقاً لبيان ورد لوكالة شفق نيوز، خلال اللقاء بالدور البارز الذي لعبه الكولونيل ريتر في دعم عملية إصلاح وزارة البيشمركة، مؤكداً أنه كان داعماً رئيسياً لتعزيز قدرات القوات الكوردية.

وقدّم وزير البيشمركة، بحسب البيان، "التهنئة للكولونيل كوبر بمناسبة توليه قيادة القوات الألمانية في إقليم كوردستان، متمنيًا له النجاح في مهمته الجديدة، مشيراً إلى "تطلع الوزارة لاستمرار التعاون والتنسيق مع ألمانيا، بما يعزز الدعم المقدم لقوات البيشمركة".

من جانبه، أعرب الكولونيل ريتر، عن "سعادته بالفترة التي قضاها في الإقليم"، مشيراً إلى "الجهود المشتركة التي بُذلت لدعم عملية الإصلاح وتقديم المساعدات العسكرية اللازمة".

كما أشار إلى "استمرار التزام ألمانيا بدعم وزارة البيشمركة وتعزيز التعاون العسكري في المستقبل".