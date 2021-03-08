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بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.. بارزاني: ننظر لنضال المرأة الكوردستانية بخالص التقدير

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-08T06:01:51+0000
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.. بارزاني: ننظر لنضال المرأة الكوردستانية بخالص التقدير

شفق نيوز/ أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الاثنين، بياناً بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أكد فيه الالتزام التام بدورها في بناء المجتمع.

وتقدم بارزاني، وفقا للبيان الذي ورد لوكالة شفق نيوز، بأحر التهاني والتبريكات إلى "نساء كوردستان والعالم، بمناسبة الثامن من آذار، اليوم العالمي للمرأة".

وقال "لا يسعنا إلا أن ننظر لنضال المرأة الكوردستانية وكفاحها بخالص التقدير، في سبيل المساواة والعدالة الاجتماعية"، معتبرا "مشاركة المرأة الكوردستانية في الحركة التحررية لشعب كوردستان ومواجهة القمع والظلم والاحتلال محل شرف".

وتابع بارزاني، "لطالما كانت نساء كوردستان مثالاً على التضحية والصبر والفداء في الدفاع عن حقوق شعبها"، مؤكدا التزام حكومة كوردستان في" محاربة كل أشكال التمييز بين الجنسين وتجاهل دور المرأة".

وأشار إلى أن "حكومة الإقليم أبدت دعمها الكامل لقدرات المرأة الفاعلة في مختلف مجالات المجتمع والمؤسسات الحكومية في إطار الدفاع عن حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق النساء على نحو خاص، وذلك في سبيل القضاء على العنف وإرساء مبادئ المساواة والتسامح داخل الأسرة والمجتمع".

وخلص بارزاني، إلى القول "المجد للثامن من اذار، اليوم العالمي للمرأة"، متمنياً للمرأة الكوردستانية "النجاح في مسيرة نضالها".

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