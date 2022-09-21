‏بمناسبة اليوم العالمي للسلام.. ماراثون خاص بفتيات كوردستان وسط أربيل (صور)

شفق نيوز/ أقيمت في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان، الأربعاء، مسابقة ماراثونية خاصة بالفتيات بمناسبة اليوم العالمي للسلام، فيما أعربت الفائزتين بالمسابقة الاولى والثانية تباعا ان ما يميز الماراثون أنه يعكس اهتمام السلطات بالرياضات الفردية وتم تخصيصه للفتيات من جميع محافظات الاقليم.

‏وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن 50 فتاة من مختلف محافظات إقليم كوردستان شاركن في الماراثون الذي أقيم في بارك سامي عبد الرحمن وسط مدينة اربيل بمناسبة اليوم العالمي للسلام.

‏وقالت آمال عبد الله التي حازت على المرتبة الأولى في المسابقة لوكالة شفق نيوز إن " إقامة هذه المسابقة هي مبادرة مهمة من قبل السلطات المحلية في محافظة أربيل لدعم مختلف أنواع الرياضات وخاصة الفردية منها التي لا تلقى اهتماما كبيرا في العراق بشكل عام".

‏بدورها قالت بيري بركات القادمة من قضاء عقرة في محافظة دهوك والتي حازت على المرتبة الثانية في المسابقة لوكالة شفق نيوز إن "الأمر المهم في هذه المسابقة وجود مشاركين من مختلف المحافظات في إقليم كوردستان إضافة إلى أنها كانت مخصصة بالفتيات".

‏بدوره قال قائممقام أربيل نبز عبدالحميد لوكالة شفق نيوز إن "إقامة هكذا فعاليات تدل على أن محافظة أربيل هي محافظة التآخي بين جميع مكونات شعب كوردستان، ودليل على أن حكومة الإقليم تولي اهتماما كبيرا في الرياضات وخاصة النسائية منها".