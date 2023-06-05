بمناسبة اليوم العالمي للبيئة.. بارزاني الخيرية تطلق حملة للتبرع بالدم في كوردستان (صور)

شفق نيوز/ أطلقت مؤسسة بارزاني الخيرية، يوم الاثنين، حملة للتبرع بالدم في اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الحملة كانت بمناسبة اليوم العالمي للبيئة كجزء من فعاليات المؤسسة.

وقال مدير ادارة المؤسسة رزگار عبيد لوكالة شفق نيوز، إن "المؤسسة تنظم سنويا هذه الحملة لمساعدة الاشخاص المحتاجين الى الدم، الى جانب نشاطاتها الاخرى في المجال الانساني".

وجهزت المؤسسة فرقاً طبية لفحص المتبرعين وأخذ الدم منهم داخل مقرها الرئيسي في مدينة اربيل.