بمناسبة اليوم العالمي لـ"التوعية بالألغام".. 366 حقلا حصيلة عمل شؤون الألغام في دهوك

شفق نيوز / أقامت المديرية العامة لشؤون الألغام في دهوك، يوم الأحد، أنشطة متنوعة بمناسبة اليوم العالمي لـ"التوعية بالألغام"، لافتة إلى إزالة المتفجرات من 366 حقلا حتى اللحظة.

ويحتفل العالم باليوم العالمي للتوعية بالألغام والمساعدة في الإجراءات المتعلقة بالألغام في 4 نيسان/أبريل من كل عام، وتكون هناك فعاليات في جميع أنحاء العالم.

وقال مدير عام شؤون الألغام في دهوك، حسين حسن، لوكالة شفق نيوز، إن "فرقا فنية لإزالة الألغام والمتفجرات، قامت منذ صباح اليوم، بتنظيف حقل في قرية بناحية زاويته شمالي دهوك، وأزالت متفجرات من مخلفات الحروب فيه".

وأضاف حسن، أن "حملة توعية انطلقت في عموم الأقضية والنواحي التابعة لمحافظة دهوك، لزيادة التوعية من مخاطر الألغام عبر نشر رسائل توعية وبوسترات في الأماكن العامة ومن خلال وسائل الإعلام لحث المواطنين على كيفية تجنب المناطق الموبوءة بالمتفجرات".

وأوضح أن "دائرته تمكنت حتى الآن من تنظيف وإزالة الألغام والمتفجرات في 366 حقلا مزروعا بالمتفجرات وتسليمها إلى أصحابها، وذلك من أصل 775 حقلا مزروعا بالألغام في حدود محافظة دهوك".