بمناسبة العيد.. نيجيرفان بارزاني: مؤمنون بأن شعب كوردستان سيتجاوز المصاعب

شفق نيوز-أربيل

وجه رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الخميس، تهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر، مؤكداً من خلالها قدرة شعب كوردستان على تجاوز هذه المرحلة العصبية، بصموده ومواجهة التحديات.

وقال بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه "بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أتوجه بأحر التهاني والتبريكات إلى عموم المسلمين في كوردستان والعراق والعالم أجمع. وأخص بالتهنئة عوائل وذوي الشهداء الشامخين، راجياً أن يكون هذا العيد فاتحة أمان وطمأنينة وسعادة للجميع".

وتابع بارزاني: "لنجعل من المعاني والرسالة السامية لهذا العيد، من تسامح وإبراء ذمم وتصالح، فرصةً جديدة لتعزيز الوئام والتلاحم. وفي ظل هذه الظروف الحساسة التي تمر بها منطقتنا وسط تعقيدات ومخاطر الحرب، يترتب على الجميع العمل بمسؤولية تاريخية ووطنية لصون كيان إقليم كوردستان، ومواجهة التحديات".

ولفت إلى "إننا ننظر إلى المستقبل بعين الأمل والتفاؤل، ومؤمنون بأن شعب كوردستان، بصموده ووحدة كلمته، سيتجاوز هذه المرحلة العصيبة أيضاً. نرجو أن يكون عيد خير وسعادة للجميع".