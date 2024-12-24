بمناسبة اعياد الميلاد.. فعالية خاصة ترسم الفرحة على وجوه "أطفال عينكاوه" (صور)

شفق نيوز/ اقيمت في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، فعالية خاصة باعياد الميلاد، تضمنت توزيع هدايا بين الأطفال.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الفعالية تشرف عليها منظمات دولية وشملت توزيع الهدايا على الاطفال من مختلف الاعمار حيث اقيمت قي منطقة عينكاوه ذات الاغلبية المسيحية.

وقالت مريم عماد وهي منظمة الفعالية لوكالة شفق نيوز "احببنا اليوم اقامة احتفالية للاطفال مثل السنوات الماضية بمناسبة اعياد الميلاد وقم تم توزيع الهدايا عليهم".

وأشارت الى "رسم السعادة والفرحة على وجوه الاطفال، وقالت "نتمنى في هذه المناسبة ان يعم السلام والاستقرار على بلادنا وعودة المسيحيين في الخارج الى وطنهم".

ومن جانبه قالت كريستين (طفلة مشاركة في الفعالية ) لوكالة شفق نيوز، إن "الفعالية اليوم كانت مفرحة جدا بالنسبة لنا حيث حضرنا مع اهالينا في هذا المكان ونتمنى الاستمرار في هكذا نشاطات في جميع السنوات في هذه المناسبات".

وبدورها قالت هاندا (مشاركة في الفعالية) لوكالة شفق نيوز، "نحن سعداء جدا بالمشاركة و نرى ان هذه الفعاليات جميلة جدا لانها تجمع الاطفال ويحصلون ايضا على هدايا رائعة".

وتقام في منطقة عينكاوة باربيل العديد من النشاطات و الفعاليات بمناسبة اعياد الميلاد و رأس السنة حتى باتت جزءا من العادات والتقاليد التي يحافظ عليها سكان المنطقة كل عام.