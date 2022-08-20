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بمشاركة 92 ألف طالب.. انطلاق "سلس" لامتحانات الدور الثاني في كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-08-20T07:33:16+0000
بمشاركة 92 ألف طالب.. انطلاق "سلس" لامتحانات الدور الثاني في كوردستان

شفق نيوز/ أكد محافظ اربيل، عاصمة اقليم كوردستان، أن الامتحانات العامة للمرحلة الاعدادية للدور الثاني التي انطلقت، اليوم السبت، "تجري بشكل سلس".

وقال أوميد خوشناو، في تصريح له اثناء تفقده القاعات الامتحانية في إحدى مدارس المحافظة، بحضور وكالة شفق نيوز، إن "عملية امتحانات الدور الثاني للصف السادس الاعدادي تجري في المحافظة بشكل سلس"، مبينا أن "المحافظة اتخذت العديد من الإجراءات بالتنسيق مع قوات الأمن والشرطة لسير العملية الامتحانية بشكل سلس ومنع حدوث اي شيء خارج الضوابط والقانون".

وأضاف أن "عدد الطلاب الذين يمتحنون اليوم في اربيل يبلغ 26 الف طالب وطالبة"، مؤكدا ان المحافظة "جهزت لهم 477  قاعة امتحانية لهذا الغرض".

وانطلقت اليوم السبت، امتحانات الدور الثاني للمرحلة الإعدادية في عموم اقليم كوردستان بمشاركة 92 ألف طالب.

وتوزعت أعداد الطلبة الممتحنين، في اربيل 26 ألف طالب، وفي السليمانية 31 ألف، وفي دهوك 20 ألف، وحلبجة 15 الف.

 

 

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