بمشاركة 90 شركة محلية وأجنبية.. أربيل تحتضن معرضاً دولياً متعدد القطاعات (صور)

شفق نيوز/ أقيم في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، معرضاً دولياً متعدد القطاعات، بمشاركة نحو 90 شركة محلية وأجنبية.

والشركات المشاركة في المعرض هي للمستلزمات المنزلية ومستحضرات التجميل والمواد المنظفة ومواد البناء وغيرها من المنتجات يتم عرضها من قبل الشركات المشاركة.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات المعرض ثلاثة ايام يتم فيه عرض العديد من المنتجات المختلفة. ‏

ويقول عبد الناصر غدير الذي شارك في المعرض ممثلا عن إحدى الشركات لوكالة شفق نيوز، إن "فكرة وجود معرض متعدد القطاعات مهمة جدا لأنها تساعد مختلف أصحاب الشركات الذين يبيعون منتجات متعددة على عرض هذه المنتجات وإيصالها إلى السوق بشكل أسرع". ‏

بدورها تقول ريهام محمد التي شاركت في المعرض ممثلة عن شركة محلية تبيع العطور، إن "أهمية المعرفة تكمن في أنه يفتح آفاقا جديدة أمام الشركات المحلية للاستفادة من خبرات الشركات الأجنبية الرائدة في هذا المجال ولحسن الحظ هناك العديد من هذه الشركات الكبيرة والرائدة مشاركة في هذا المعرض ويمكن الاستفادة من خبراتهم و حتى العمل معهم في مجالات عديدة". ‏