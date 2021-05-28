بمشاركة 800 متسابقة ومتسابق.. السليمانية تحتضن فعاليات المارثون الدولي الثاني (صور)

شفق نيوز/ انطلقت في الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة فعاليات المارثون الدولي الثاني في محافظة السليمانية تحت شعار "معا نلعب الرياضة" بمشاركة اكثر من 800 شاب وشابة ومن اعمار مختلفة .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إنه تم تنظيم المارثون من قبل منظمتي ماراثون السلام في كوردستان والعمل الرياضي وسيكون ريعه لمستشفى هيوا للسرطان.

وبدأت فعاليات الماراثون في منطقة "دروازه ستي" بمرحلتين سباق الـ 5 كم للفئات باعمار المتوسطة والصغيرة من البنات والشباب و المرحلة الثانية 25 كم من الجنسيتين بأعمار متوسطة وكبيرة.

وأحرز المركز الأول المتسابق فتاح هيمو، وفقا لمراسلنا.