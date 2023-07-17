بمشاركة 70 لاعبة.. بطولة نسائية للكيوكوشنكاي في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ انطلقت في محافظة السليمانية، اليوم الاثنين، بطولة الكيوكوشنكاي للنساء بمشاركة 7 فرق فرق من إقليم كوردستان ومحافظات مجاورة للإقليم، فيما طالب متخصصون الاتحاد العراقي باستضافة بطولة آسيا باللعبة.

وقال سيسي نوزاد عضو الاتحاد العراقي للكيوكوشنكاي في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "هذه البطولة من تنظيم الاتحاد المركزي للكيوكوشنكاي وتشمل فرق محافظات إقليم كوردستان والمحافظات الأخرى المجاورة" مبينا أنها أقيمت في محافظة السليمانية بمشاركة سبعة فرق وأكثر من 70 لاعبة وبأعمار مختلفة".

وأضاف نوزاد أن "السليمانية شاركت بـ20 لاعبة وقد حصلن على نتائج متقدمة في البطولة"، مطالباً الاتحاد المركزي للعبة بـ"إقامة بطولة آسيا للعبة في السليمانية نتيجة لتوفر مستلزمات نجاح البطولة".

من جهته أشاد مدرب نادي آليات الشرطة حمادة محمد صكر في حديث لوكالة لشفق نيوز بـ"آلية تنظيم البطولة التي انطلقت، عصر اليوم وحجم المنافسة بين اللاعبات"، مؤكداً "مشاركة النادي بـ20 لاعبة من مختلف الأعمار".