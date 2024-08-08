بمشاركة 50 شركة.. دهوك تحتضن معرضاً تجارياً مصرياً (صور)

شفق نيوز/ افتتح، اليوم الخميس، المعرض التجاري المصري الثالث في قاعة اوسكار بمحافظة دهوك، بمشاركة أكثر من 50 شركة محلية ودولية تمثل قطاعات متنوعة.

ويهدف المعرض الذي أصبح تقليدا سنويا الى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وإقليم كوردستان العراق بما يساهم في توسيع نطاق التعاون الثنائي بين الجانبين.

وقال منظم المعرض عصمت أيوب، لوكالة شفق نيوز، إن "هذا المعرض يعد منصة مهمة لعرض المنتجات المصرية وتعريف الجمهور في اقليم كوردستان بها".

واضاف ان "المعرض لا يقتصر فقط على عرض السلع الاستهلاكية مثل الملابس والمواد الغذائية بل يشمل ايضا منتجات تعكس التراث والثقافة المصرية مما يتيح للزوار فرصة التعرف على التنوع الثقافي لمصر".

وأشار أيوب إلى ان "المعرض سيستمر لمدة 15 يوما وهي فترة تمنح الشركات المشاركة فرصة كافية للتفاعل مع المستهلكين المحليين والتجار الاخرين".

وأكد ان "المعرض لا يقتصر على الشركات المصرية فحسب بل يشمل أيضاً مشاركة من دول عربية واجنبية اخرى بما في ذلك الهند باكستان سوريا واليمن".

وختم يوب حديثه بالاشارة الى ان "تنظيم مثل هذه الفعاليات يعزز التبادل الثقافي والاقتصادي بين الشعوب ويعزز الروابط التجارية بين دول المنطقة والعالم".