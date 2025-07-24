بمشاركة 45 فناناً.. السليمانية تحتضن مهرجاناً تشكيلياً يرسّخ التنوّع العراقي (صور)

شفق نيوز- السليمانية

شهدت محافظة السليمانية، في إقليم كوردستان العراق، فعالية فنية تشكيلية واسعة حملت عنوان "نجوم ونسمات كوردستانية"، استمرت لثلاثة أيام، وشهدت مشاركة واسعة من فنانين تشكيليين من مختلف أنحاء العراق ومن خارجه، وبحضور رسمي وجماهيري وإعلامي لافت.

وقالت رئيسة تجمع فادية للثقافة والفنون فادية طلال النعيمي، لوكالة شفق نيوز، إن "الفعالية شملت إقامة سمبوزيوم فني شارك فيه عدد من الفنانين التشكيليين، إلى جانب افتتاح معرض تشكيلي كبير ضم أعمالاً لفنانين من القوميات والمكونات العراقية كافة، وبتنظيم مباشر من تجمع فادية وبالتعاون مع قسم الفنون التشكيلية في المديرية العامة للثقافة والفنون في السليمانية".

وأضافت النعيمي أن هذا النشاط "يعد السادس عشر ضمن سلسلة معارض وفعاليات نظمها التجمع في بغداد وعدد من المحافظات، وجاء بهدف نقل التجربة الفنية من وسط وجنوب العراق إلى محافظات إقليم كوردستان، لما في ذلك من أهمية في تعزيز التبادل الثقافي والانفتاح الفني بين المكونات".

المعرض الذي احتضنته قاعة متحف السليمانية ضم أكثر من 50 لوحة تشكيلية وأعمالاً خزفية من مختلف المدارس الفنية، وشارك فيه 45 فناناً وفنانة من العرب والكورد، في حضور لافت لعدد من الشخصيات الأكاديمية والثقافية، من بينهم الفنان الدكتور محمد فتاح، ومهاباد جمال أشرف رئيسة قسم الفنون التشكيلية، وكوثر محمد أمين قادر مديرة مكتبة الأوقاف في السليمانية.

من جهته، قال الفنان عباس الزهراوي، لوكالة شفق نيوز إن "هذه الفعالية تؤكد أن الفن والثقافة والأدب يقفون فوق كل الانقسامات القومية والدينية والمذهبية، فما رأيناه اليوم من إبداع يؤكد أن الفنانين هم رسل محبة وسلام، وأن الجمال لا يعترف بالحدود".

وشهدت الفعالية تغطية إعلامية موسعة من قنوات فضائية وصحف ووكالات أنباء، بينها وكالة شفق نيوز، إلى جانب عدد من القنوات الكوردية، فيما اختُتم المعرض بتوزيع دروع تقديرية وقلائد وشهادات تكريمية للمشاركين من قبل إدارة تجمع فادية للثقافة والفنون.