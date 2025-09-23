بمشاركة 400 شركة و20 دولة.. انطلاق معرض البناء السابع في أربيل (صور)

شفق نيوز- أربيل

انطلق، في مدينة أربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، معرض صناعة البناء بنسخته السابعة، وذلك بمشاركة 400 شركة و20 دولة، والذي تستمر فعالياته لمدة أربعة أيام.

وقال عضو مجلس إدارة هيئة معارض الشرق الأوسط الدولية، محمد باقر حسين، لوكالة شفق نيوز، إن "إنطلاق المعرض يتزامن مع عدد من المعارض الدولية الأخرى في الشرق الأوسط، خاصة في الدول العربية، لذا فإن إقليم كوردستان، يسعى بقوة إلى جذب قطاعات التجارة والتنمية الصناعية والبناء وكذلك مجالات الاستثمار إلى بيئة العمل في الإقليم".

وأضاف حسين، أن افتتاح هذا المعرض يهدف إلى جذب الشركات من جميع أنحاء العالم لترويج منتجاتها، ومن جهة أخرى تسعى العديد من الشركات العالمية إلى الحصول على وكلاء هنا، وبالتالي وصول منتجاتها إلى كوردستان والعراق ودول أخرى في المنطقة.

كما أشار حسين، إلى أن "عددا من رجال الأعمال في كوردستان والعراق أصبحوا الآن أعضاءً في المعارض الدولية ويشاركون في هذه المعارض سنويًا، كما تمت دعوة أكثر من 150 رجل أعمال من كوردستان الذين هم وكلاء للمنتجات العالمية إلى المعارض الدولية في الولايات المتحدة والصين من خلال هذه الشركات ليتمكنوا من تسويق منتجاتهم واستقبال وكلاء جدد".

واختتم حديثه قائلا: "من المتوقع أن يزور المعرض خلال أيام افتتاحه الأربعة نحو مليون شخص، وسيتم توقيع أكثر من 5 آلاف عقد تبادل، وتجارة، واستثمار، وتمثيل وكالات".