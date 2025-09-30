بمشاركة 40 جامعة.. اختتام فعاليات معرض "نكست ستيب" للتعليم في السليمانية (صور)

شفق نيوز- السليمانية

اختتمت فعاليات معرض "Next Step"، مساء اليوم الثلاثاء، في مدينة السليمانية بمشاركة أكثر من أربعين جامعة محلية وأجنبية.

ويهدف المعرض إلى تسهيل حصول الطلبة على المقاعد الدراسية في الجامعات داخل إقليم كوردستان وخارجه، فضلاً عن تقليل الضغوط النفسية التي يتعرض لها طلبة المرحلة الثانية عشرة عند اختيار التخصصات الجامعية، بحسب مراسل وكالة شفق نيوز.

وقال المشرف على المعرض سوران نقشبندي، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "المعرض استمر على مدار ثلاثة أيام، وتضمن مجموعة واسعة من النشاطات التي تهدف إلى مساعدة الطلبة على اختيار مسارهم الدراسي بصورة أسهل وأكثر وضوحاً".

وأضاف، أن "المعرض ركّز على الطلبة المتخرجين من الصف الثاني عشر، لتقليل الضغوط النفسية التي يتعرضون لها عند اختيار التخصصات الجامعية، فضلاً عن توضيح آليات القبول والبرامج الدراسية المتاحة أمامهم".

وأشار نقشبندي، إلى أن "أكثر من أربعين جامعة شاركت في فعاليات المعرض، قدمت للطلبة معلومات تفصيلية عن شروط القبول والتسهيلات المقدمة لهم".

وأوضح أن "المعرض أصبح من الفعاليات السنوية المهمة في محافظة السليمانية، كونه يسبق انطلاق العام الدراسي الجديد ويتيح للطلبة التعرف على خيارات المقاعد الدراسية الأولية والدراسات العليا".