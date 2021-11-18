بمشاركة 300 دار نشر.. انطلاق فعاليات معرض السليمانية الدولي للكتاب (صور)

شفق نيوز/ انطلقت صباح اليوم الخميس، فعاليات معرض السليمانية الدولي للكتاب في دورته الثالثة، وذلك بمشاركة نحو 15 دولة اقليمية وعربية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في السليمانية؛ ان المعرض افتتح اليوم بحضور رسمي وشعبي كبيرين ويستمر لمدة عشرة أيام، لافتا إلى أن حفل الافتتاح تم بحضور وزير الثقافة والشباب بحكومة اقليم كوردستان ومحافظ السليمانية ووزيري التربية، والتعليم العالي، ومدراء عامين ورؤساء غرف التجارة وعدد من المثقفين والقراء.

وأضاف مراسلنا؛ أن مساحة المعرض تبلغ 10 آلاف متر مربع وتم حجزها بالكامل، مشيرا الى مشاركة 300 دار نشر محلية واقليمية وعربية، من 15 دولة منها إيران وتركيا ودول عربية واوروبية، فضلا عن دور نشر كوردية وعراقية.