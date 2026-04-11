بمشاركة 29 عملاً فنياً.. السليمانية تحتضن مهرجان "الفيلم الكوردي القصير" (صور)

شفق نيوز- السليمانية

شهدت محافظة السليمانية، مساء اليوم السبت، انطلاق فعاليات مهرجان "الفيلم الكوردي القصير" بمشاركة واسعة لأعمال سينمائية تمثل مختلف مناطق إقليم كوردستان.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم المهرجان، چریکة عبدالله لوكالة شفق نيوز، إن "المهرجان افتتح بمشاركة 29 فيلماً كوردياً قصيراً، تنوعت موضوعاتها بين القضايا الاجتماعية والإنسانية والتراثية، فضلاً عن تجارب شبابية تعكس تطور الحركة السينمائية في الإقليم".

وأضافت أن "فعاليات المهرجان تستمر لمدة ثلاثة أيام، تتضمن عروضاً يومية للأفلام المشاركة، إلى جانب جلسات حوارية ونقاشات فنية بين صناع الأفلام والنقاد، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز بيئة الإنتاج السينمائي".

وأوضحت عبد الله، أن "اليوم الثالث من المهرجان سيشهد إقامة حفل ختامي يتم خلاله توزيع الجوائز على الأفلام الفائزة، فضلاً عن تكريم المخرجين والممثلين والمنتجين الذين أسهموا في إنجاز هذه الأعمال".

وشهد حفل الافتتاح حضوراً كبيراً من الفنانين والأدباء والمثقفين، إلى جانب جمهور واسع من أهالي السليمانية، في مشهد يعكس الاهتمام المتزايد بالفن السينمائي ودوره في نقل قضايا المجتمع.

ومن المؤمل أن تستمر العروض السينمائية حتى مساء يوم الاثنين، وسط توقعات بإقبال جماهيري متزايد، لاسيما مع تنوع الأعمال المشاركة وطرحها لقضايا تمس الواقع المحلي بأساليب فنية حديثة.