بمشاركة 27 دولة.. انطلاق المؤتمر الدولي الرابع للدراسات الكوردية في أربيل (صور)

شفق نيوز/ انطلقت، يوم الثلاثاء، في جامعة كوردستان أعمال المؤتمر الدولي الرابع للدراسات الكوردية، بمشاركة أكثر من 100 باحث وأكاديمي من 27 دولة تمثل خمس قارات.

ويُعقد المؤتمر تحت شعار "إعادة التفكير بكوردستان: الهوية، السياسة، والدفاع في شرق أوسط متحوّل"، ويحظى بدعم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة إقليم كوردستان، ومركز السلام والحوار، إلى جانب رعاية من وزارة الخارجية الفرنسية، ووزارة التعليم العالي الفرنسية، والسفارة الفرنسية في بغداد.

ويناقش المشاركون على مدى عدة أيام مجموعة من القضايا الجوهرية المتعلقة بالشأن الكوردي، ضمن جلسات علمية وندوات متخصصة تستعرض التحولات السياسية والاجتماعية والثقافية في كوردستان والمنطقة المحيطة.

كما يسلط المؤتمر الضوء على تجارب الإدارة الذاتية في روج آفا (كوردستان سوريا)، والتحديات الدستورية في إقليم كوردستان، إلى جانب قضايا اللغة وحماية التراث الثقافي، ومشاركة المرأة في الحياة السياسية، وتطور النزعة القومية الكوردية، فضلاً عن النزاعات الإقليمية وسبل المصالحة.

ويتناول المؤتمر أيضاً تطبيقات المناهج البحثية الحديثة، بما في ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي والعلوم الإنسانية الرقمية في الدراسات الكوردية، في إطار سعيه لتعزيز الحوار الأكاديمي وتقديم رؤى جديدة حول مستقبل كوردستان في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.