بمشاركة 22 دولة.. أربيل تحتضن معرضها الدولي للكتاب (صور)

شفق نيوز/ انطلقت في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الأربعاء، فعاليات معرض اربيل الدولي للكتاب بنسخته الـ16.

وافتتح المعرض الذي نظمته وكالة المدى للإعلام والثقافة بحضور الزعيم الكوردي مسعود بارزاني وعدد من الضيوف وممثلي الدول وشخصيات سياسية ومثقفين وصحفيين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز: إن "المعرض يشارك فيه ذوي دار نشر قادمين من 22 دولة حيث يضم مليون و 500 ألف عنوان مختلف من جميع المجالات".

وأشار صاحب دار للنشر النصري حسن علي، لوكالة شفق نيوز الى أن "التنظيم في المعرض جيد جدا و يضم عددا كبيرا من الكتب من مختلف المجالات و هذا الامر يغني المعرض اضافة الى تقديم العديد من العروض الممتازة التي تصل بعضها الى اكثر من 30 بالمئة".

فيما قال محمد شيركو (صاحب دار للنشر)؛" نحن مشاركون من سوريا كدار نشر تأسس منذ 4 سنوات وتختص بالكتب الثقافية والأدبية ونرى اقبالا جيدا على المعرض نسبا لكونه اول يوم من الفعاليات ".

وبدورها قالت سميرة احمد (مشاركة في المعرض) للوكالة ان "هذا المعرض هو من أكبر الفعاليات الثقافية على مستوى العراق ويمكن للقارىء إيجاد ما يبحث عنه من عناوين مختلفة لكن من الضروري تنويع الكتب المتحدثة بلغات مختلفة ".

وكانت وزارة الثقافة والشباب في حكومة إقليم كوردستان، قد باشرت يوم الاثنين الماضي، استعداداتها لافتتاح الدورة السادسة عشر لمعرض أربيل الدولي للكتاب بمشاركة 300 دار نشر.

ويستمر المعرض لعشرة أيام ويفتح المعرض أبوابه في الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الساعة الثامنة مساءً، وهناك خصومات على شراء الكتب تصل إلى أكثر من 50%، بالإضافة إلى خصومات على النقل لتسهيل الوصول إلى المعرض، سواء داخل مدينة أربيل والقادمين من المحافظات الأخرى.