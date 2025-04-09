بمشاركة 22 دولة .. انطلاق فعاليات معرض أربيل الدولي للكتاب (صور)

شفق نيوز/ انطلقت، اليوم الأربعاء، فعاليات معرض أربيل الدولي للكتاب في دورته الـ17، وسط حضور ثقافي واسع ومشاركة محلية ودولية فاعلة، حيث تشارك 22 دولة من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب أكثر من 300 دار نشر محلية وعربية وأجنبية، تعرض ما يزيد عن مليون عنوان في مختلف المجالات الفكرية والعلمية والأدبية.

ويقام المعرض في العاصمة أربيل على أرض معرض أربيل الدولي، ويستمر لمدة عشرة أيام، ويُعد من أبرز الفعاليات الثقافية في كوردستان والعراق، إذ يوفّر منصة مهمة لتبادل المعرفة والحوار الثقافي بين الشعوب، ويشهد سنوياً إقبالاً كبيراً من الزوار والمهتمين بالكتاب.

ويقول آرام "زائر للمعرض" لوكالة شفق نيوز إن "معرض أربيل للكتاب بات واحداً من أهم المعارض الثقافية في المنطقة، لما له من دور في دعم حركة النشر والتأليف، وفتح آفاق التفاعل بين القارئ والكاتب، فضلاً عن مساهمته في تعزيز مكانة أربيل كمركز ثقافي مزدهر.

وتتنوع الكتب المعروضة بين الأدب، التاريخ، السياسة، الفلسفة، الدين، العلوم، وتكنولوجيا المعلومات، ما يعكس ثراء المحتوى وتنوع اهتمامات الجمهور المستهدف.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن "برنامج المعرض يتضمن سلسلة من الندوات الثقافية وورش العمل واللقاءات مع مؤلفين بارزين ومفكرين وأكاديميين، إضافة إلى جلسات توقيع كتب وفعاليات موجهة للأطفال واليافعين. ويُتوقع أن يكون المعرض هذا العام مساحة للقاء المثقفين وتبادل الآراء حول قضايا الساعة في مجالات الفكر والثقافة".

ويقول محمد ( ممثل دار نشر ) لوكالة شفق نيوز، إنه "هذه الفعالية تُعد الأضخم من حيث عدد المشاركين والعناوين المعروضة"، مشيرا إلى أن المعرض يهدف إلى "تعزيز ثقافة القراءة ومد جسور التواصل الثقافي بين كوردستان وبقية دول العالم".

ويقول عمر ( زائر ) لوكالتنا، إن "معرض أربيل الدولي للكتاب يواصل في نسخته الـ17 تقديم فسحة من التنوع الثقافي والثراء المعرفي، جامعاً بين متعة القراءة وعمق الحوار، في وقتٍ لا تزال فيه الكلمة المطبوعة تحتفظ بتألقها وسط التحولات الرقمية المتسارعة".