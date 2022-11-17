بمشاركة 200 دار نشر.. انطلاق فعاليات معرض السليمانية الدولي للكتاب بنسخته الرابعة (صور)

شفق نيوز/ انطلقت صباح اليوم الخميس، فعاليات معرض السليمانية الدولي للكتاب في دورته الرابعة، بمشاركة نحو 20 دولة اقليمية وعربية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في السليمانية؛ أن المعرض افتتح اليوم بحضور رسمي وشعبي كبيرين ويستمر لمدة عشرة أيام، لافتا إلى أن حفل الافتتاح تم بحضور وزير الثقافة والشباب بحكومة اقليم كوردستان ومحافظ السليمانية ، ومدراء عامين ورؤساء غرف التجارة وعدد من المثقفين والقراء.

وأضاف مراسلنا؛ أن مساحة المعرض تبلغ 10 آلاف متر مربع وتم حجزها بالكامل، مشيرا الى مشاركة 200 دار نشر محلية واقليمية وعربية، من 20 دولة منها إيران وتركيا ودول عربية واوروبية، فضلا عن دور نشر كوردية وعراقية.

واشار أن المعرض سيستمر من (17 تشرين الثاني ولغاية 27 تشرين الثاني الجاري )، ويستقبل المعرض على أرض المعارض الدولية في طاسلوجه جماهيره من الساعة العاشرة صباحا ولغاية الساعة السابعة مساء.

وطغت على المعارض عناوين المكتبات ومؤسسات النشر الكردية، التى تعتبر المعرض احتفالية ثقافية وقومية لإطلاق العنان للإبداعات الثقافية الكردية، ليس فى العراق فحسب، وإنما فى تركيا وإيران وسوريا.

ويرى المنظمون أن المعرض يؤدى دورا فى تعريف القراء بالقضية الكردية، التى احتلت الكتب الخاصة بها حيزا كبيرا من المعروضات، مع اتساع دائرة الاهتمام بها من السياسة والاجتماع إلى روايات الحب والحرب وقصصهما.

وتعرف السليمانية بأنها العاصمة الثقافية لإقليم كردستان العراق، لحيويتها الفكرية والأدبية وانفتاحها الاجتماعى والثقافي، وبكون العديد من كبار شعراء وكتاب وفنانى كوردستان ينحدرون منها.