بمشاركة 20 دولة.. مؤتمر دولي بالسليمانية يناقش القضية الكوردية ودور الشباب (صور)

شفق نيوز/ أقيم، اليوم السبت، في السليمانية مؤتمر دولي تحت عنوان "القضية الكوردية ووضع الشباب في عالم متغيّر"، بمشاركة وفود شبابية من أكثر من عشرين دولة، وسط حضور رسمي وشعبي واسع.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المؤتمر الذي نظمته منظمة "حرية شباب كوردستان" بالتعاون مع "اتحاد الشباب الاشتراكي الدولي" ومؤسسة "VIM"، سلط الضوء على قضايا الشباب الكوردي في ظل التحولات العالمية السياسية والاجتماعية، وعلى أبعاد النضال السلمي من أجل الحقوق والحريات.

وأضاف أن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر شهدت كلمات ترحيبية من المنظمين وممثلي المنظمات الدولية المشاركة، عبروا خلالها عن دعمهم وتضامنهم مع تطلعات الشباب الكوردي في بناء مستقبل ديمقراطي وعادل.

كما أشار إلى أن المتحدثين اشادوا بالحيوية السياسية والاجتماعية التي يتمتع بها جيل الشباب في كوردستان، وأكدوا أهمية تمكينهم وتعزيز دورهم على الساحة الدولية.

وتناول المؤتمر التحديات التي تواجه الشباب في مناطق النزاع والتحولات السياسية، وناقش سبل التعاون بين المنظمات الشبابية في العالم لبناء جسور التضامن والعمل المشترك.

ويأتي هذا المؤتمر في وقت تشهد فيه القضية الكوردية زخماً سياسياً متجدداً، ليشكل منصة دولية لتبادل التجارب والرؤى، ويعكس اهتماماً عالمياً بدور الشباب الكوردي كقوة تغيير فاعلة في المنطقة.