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بمشاركة 180 شركة.. انطلاق فعاليات معرض اربيل الدولي للعقارات والاستثمار

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-08-16T11:14:43+0000
بمشاركة 180 شركة.. انطلاق فعاليات معرض اربيل الدولي للعقارات والاستثمار

شفق نيوز/ أقيم في مدينة اربيل يوم الثلاثاء، المعرض الدولي الثالث للاستثمار والعقارات، بمشاركة 180 شركة محلية ودولية خاصة في مجال الاستثمار والعقارات، وبحضور العديد من الشخصيات الحكومية.

وقال أحمد صابر وهو رجل أعمال مشارك في المعرض لوكالة شفق نيوز؛ ان "هذه المعارض مساهمة كبيرة من قبل حكومة الاقليم بتطوير قطاع العقارات وجذب الاستثمارات الاجنبية الى كوردستان". 

وقال عبدالسلام الهاجري الذي شارك في المعرض كمستثمر اماراتي لوكالة شفق نيوز؛ إن "اقليم كوردستان بات محطة مهمة للاستثمار لان حكومة الاقليم نقدم العديد من التسهيلات من خلال قوانينها للمستثمر الاجنبي اضافة الى وجود استقرار نسبي الذي يساعد في تطوير هذا المجال". 

وتستمر فعاليات المعرض لمدة أربعة أيام مع كثير من العروض للشركات والافراد.

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