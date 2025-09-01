بمشاركة 18 فريقا بيطرياً.. حملة مكثفة للحد من تفشي الحمى النزفية في دهوك

شفق نيوز- دهوك

أعلنت دائرة بيطرة محافظة دهوك، اليوم الاثنين، عن انطلاق حملة واسعة لرش المبيدات بهدف مكافحة مرض الحمى النزفية في عموم المحافظة.

وقالت مديرة الدائرة سناء سليم لوكالة شفق نيوز، إن "حملة واسعة لرش المبيدات انطلقت في محافظة بهدف مكافحة الحمى النزفية في جميع أنحاء المحافظة"، مبينة أن "الحملة ستستمر 45 يوما بمشاركة 18 فريقا بيطريا".

وأضافت أن "الحملة ستنفذ عبر ثلاث مراحل المرحلة الأولى تتضمن رش الحظائر والأماكن التي تتواجد فيها الماشية والأغنام والمرحلة الثانية تشمل غسل الحيوانات بالأدوية المخصصة".

أما المرحلة الثالثة بحسب سليم، فستكون "عملية التلقيح الشامل للمواشي"، مشيرة إلى أن "هذه الحملة جاءت بعد تسجيل اصابات بشرية بالمرض كان آخرها وفاة أحد اللاجئين السوريين في مخيم دوميز جنوب محافظة دهوك".

وبحسب آخر إحصائية صادرة عن دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة العراقية في 27 آيار/مايو الماضي، فقد أظهرت تسجيل 95 إصابة بالحمى النزفية منذ بداية العام، بينها 13 حالة وفاة، موزعة على النحو الآتي، ذي قار 29 إصابة، بينها حالة وفاة واحدة، وبغداد/ الرصافة 11 إصابة بينها 3 وفيات، وواسط 11 إصابة بينها حالة وفاة واحدة.

فيما تم تسجيل في محافظة المثنى 7 إصابات بينها حالتا وفاة، ونينوى وميسان 6 إصابات لكل منهما دون وفيات، وكركوك 5 إصابات بينها 4 وفيات، والبصرة 5 إصابات دون وفيات، وديالى 5 إصابات بينها حالة وفاة واحدة، والديوانية وبغداد/الكرخ إصابتان لكل منهما، دون وفيات، ودهوك إصابتان إحداها حالة وفاة، وبابل، والأنبار، وأربيل، وكربلاء إصابة واحدة في كل محافظة دون وفيات.

يذكر أن حشرة القراد تقوم بنقل فيروس الحمى النزفية من الحيوان المصاب إلى حيوان آخر، أو إلى الإنسان، وقد تظهر أعراض المرض على الضحية بعد أسبوع من الإصابة.

والحمى النزفية الفيروسية تُعد من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وينتقل الفيروس المسبب لها عن طريق القراد أو ملامسة دم الحيوانات المصابة، خاصة أثناء الذبح أو التعامل المباشر مع اللحوم دون إجراءات وقاية، ويُعد مربو المواشي، والقصابون، والعاملون في المسالخ، الأكثر عرضة للإصابة.