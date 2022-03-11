بمشاركة 170 شركة محلية وأجنبية .. انطلاق فعاليات مهرجان السليمانية الدولي للتسوق (صور)

شفق نيوز/انطلقت اليوم الجمعة ( 11 آذار/مارس 2022)، فعاليات مهرجان الربيع الدولي في محافظة السليمانية، وبنسخة الرابعة والتي ستستمر لمدة عشرة أيام.

وتشمل الفعاليات التي تستمر لغاية يوم 20 من الشهر الجاري، عرض المنتجات الغذائية والتجارية، وبمشاركة محلية ودولية.

ويتحدث مسؤولون عن الفعاليات التي تقام دوريًا عن هدف المهرجان بـ"مساعدة المواطنين للحصول على السلع التي يحتاجون إليها بأنسب الأسعار".

وقال مدير علاقات وإعلام المعرض شوقي عمر محمود خلال مؤتمر صحفي، حضره مراسل وكالة شفق نيوز، اليوم إنَّ "المهرجان الذي انطلق بإشراف محافظة السليمانية، وغرفة التجارة والصناعة فيها، واتحاد المستوردين والمصدرين"، مبينا أن هذا المهرجان نُظّم "بمناسبة قرب حلول شهر رمضان وأعياد نوروز".

واشار إلى أن "المهرجان الذي يُقام على أرض معرض السليمانية الدولي يعرض مواد غذائية وأعمالًا يدوية ومستحضرات للتجميل ومفروشات ومنظفات وأنواع الملابس والأحذية، وعن طريق البيع المباشر من المنتج والمستورد إلى المستهلك".

كما اكد محمود "مشاركة ١٧٠ شركة من جميع محافظات البلاد وكذلك الإقليم، فضلًا عن مساهمة فاعلة من دول مصر وسوريا ولبنان وتركيا وإيران".

ويقام المهرجان على مساحة 10 آلاف متر مربع، كما تمت الاستفادة من المساحة الخارجية لعرض المنتجات اليدوية المحلية بحسب مدير إعلام المعرض الذي شدد على "إسهامه بتقليل الأعباء عن كاهل المواطنين في ظلّ موجة ارتفاع الأسعار التي تشهدها البلاد".

وكان المهرجان الدولي الثالث الذي أقيم في الشهر نفسه من العام الماضي قد شهد مشاركة نحو 200 شركة من دول تركيا ومصر وإيران بالإضافة الى شركات محلية عراقية تعمل أغلبها في مجال المواد الغذائية.