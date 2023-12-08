بمشاركة 1500 عضو.. التحالف الوطني يقيم مؤتمره الثاني في السليمانية

شفق نيوز / انطلقت يوم الجمعة، فعاليات المؤتمر التأسيسي الثاني للتحالف الوطني في السليمانية ضمن إقليم كوردستان، بمشاركة عدد من الأعضاء لانتخاب قيادات التحالف .

وقال رئيس التحالف، آرام قادر، لوكالة شفق نيوز، إن المؤتمر التأسيسي انطلق اليوم بمشاركة 1500 عضو"، لكون التحالف يضم أربعة أحزاب كوردية، وسيتم انتخاب 25 عضواً لقيادة مجلس التحالف وبعدها يتم انتخاب رئيس التحالف".

وأضاف قادر: "سيتم التصويت على النظام الداخلي للتحالف الذي يضم أهداف التحالف وصلاحيات الأعضاء والرئيس"، مشيراً إلى أن "المؤتمر أقيم بحضور ممثل عن مفوضية انتخابات كوردستان وممثل عن القضاء وعن محافظ السليمانية".

ولفت، إلى أن "التحالف سيعمل على العديد من البرامج بعد إكمال فعاليات مؤتمره الثاني، وأهمها ملف تمكين المرأة، حرية التعبير، وملف استحقاقات وحقوق مواطني الإقليم".

وطالبت يوم أمس الخميس قيادت الحزب المؤقتة وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان كوردستان ان تمنع عقد المؤتمر كون آرام قادر قد أُبعد من رئاسة الحزب وعضويته.

ورد آرام قادر، على تلك الادعاءات، مؤكدا انه تم انتخابه من قبل أعضاء الحزب في أربيل قبل نحو خمسة سنوات.

وتأسس حزب التحالف الوطني الذي كان سابقا هو تحالف من أجل العدالة والديمقراطية ، برئاسة برهم صالح في شهر كانون الأول 2017، وتمكن من الحصول على مقعدين في الانتخابات التشريعية العراقية.

وكان صالح قد أعلن انسحابه من رئاسة التحالف من أجل العدالة والديمقراطية في 19-8-2018، وعاد الى صفوف الاتحاد الوطني الكوردستاني، وتسلّم بعد ذلك منصب رئيس الجمهورية، و اعلن التحالف من أجل العدالة والديمقراطية، في مؤتمره الذي عقده في نوفمبر العام 2018، في أربيل، و بحضور 350 من أعضائه، تغيير اسمه الى التحالف الوطني والاستمرار في العمل السياسي، بالإضافة الى إختيار رئيس جديد خلفاً لرئيسه السابق.