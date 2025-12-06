بمشاركة 150 طفلاً..السليمانية تحتضن أول بطولة عراقية لـ"الروبكس كيوب" (صور)

شفق نيوز- السليمانية

انطلقت في مدينة السليمانية، يوم السبت، فعاليات أول بطولة للروبكس كيوب على مستوى العراق لعام 2025، وذلك في حرم جامعة تیشك الدولية، بمشاركة نحو 150 طفلًا من مختلف مناطق البلاد.

وشهدت البطولة حضور محافظ السليمانية الدكتور هفال أبو بكر، إلى جانب عدد من الشخصيات الثقافية والتربوية، فضلًا عن ذوي الأطفال والمختصين بالأنشطة التعليمية.

وقالت شيني بهاء الدين، المشرفة على البطولة، لوكالة شفق نيوز، إن "إقامة أول بطولة عراقية للروبكس كيوب تمثل خطوة مهمة لترسيخ ثقافة التفكير المنطقي والسرعة الذهنية لدى الأطفال، فضلًا عن إتاحة فرصة للتنافس الإيجابي بينهم داخل إطار علمي وتربوي".

وأضافت أن "المسابقة تعتمد على نظام الوقت، إذ يُتوّج الفائز الذي ينجح في حل مكعب الروبكس خلال أقل مدة زمنية"، مبينةً أن "البطولة تُقام ليوم واحد فقط وتشمل عدة مراحل تنافسية تتدرج من الأسهل إلى الأصعب".

وأوضحت بهاء الدين، أن "هذا النشاط يهدف إلى تنمية قدرات الأطفال في التركيز، وتحفيز مهاراتهم في حل المشكلات، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم عبر مشاركتهم في فعالية منظمة تشجع على الابتكار وتفتح أمامهم آفاقًا أوسع في مجالات الذكاء الاصطناعي والبرمجة والهندسة".

كما أشارت إلى أن "جامعة تیشك الدولية قدمت كامل الدعم اللوجستي لإنجاح البطولة، فيما تم اختيار لجنة تحكيم متخصصة لضمان معايير التنافس العادل".

يذكر أن الأنشطة التعليمية المرتبطة بالألعاب الذهنية بدأت تشهد إقبالًا متزايدًا في السنوات الأخيرة داخل العراق، بوصفها أدوات حديثة لتطوير مهارات الأطفال وتنمية ذكائهم بشكل عملي ومباشر.