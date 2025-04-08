بمشاركة 15 دولة.. انطلاق فعاليات مؤتمر دولي للمناخ في أربيل (صور)

شفق نيوز/ شهدت مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، انطلاق أعمال مؤتمر دولي حول تغيّر المناخ تحت شعار "العمل لمواجهة تغيّر المناخ – التحديات والحلول"، بتنظيم من جامعة صلاح الدين.

وبحسب مراسل وكالة شفق نيوز، فقد شارك في المؤتمر وزراء ومستشارون في مجلس وزراء كوردستان، ورؤساء جامعات، وممثلون عن 15 دولة و29 جامعة من كوردستان والعراق والدول العربية والأوروبية، إلى جانب عدد كبير من الخبراء والمختصينض.

ويشارك في المؤتمر، الذي يستمر ليومين، 163 باحثاً من كوردستان ودول العراق، تونس، الأردن، بريطانيا، الإمارات، اليونان، بنغلادش، تركيا، إيطاليا، السعودية، مصر، هولندا، إيران وسوريا، حيث يتم تقديم 54 بحثاً علمياً يناقش قضايا تتعلق بتغيّر المناخ مثل ندرة المياه، الجفاف، الاحتباس الحراري، انبعاثات الغازات السامة، الصحة العامة، الزراعة، وغيرها من التحديات البيئية.