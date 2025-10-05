بمشاركة 14 دولة.. انطلاق بطولة آسيا للشطرنج الخاص بالكبار العمر في أربيل (صور)

شفق نيوز- أربيل

انطلقت، يوم الأحد، بطولة آسيا للشطرنج، لكبار العمر بمشاركة 44 لاعباً ولاعبة يمثلون 14 دولة، في حدث رياضي يستمر لمدة 9 أيام.

وقال دلزار رئيس نادي خانزاد للشطرنج، لوكالة شفق نيوز، إن "هذه البطولة تعد الأولى من نوعها في إقليم كوردستان والعراق، حيث يشارك فيها لاعبو شطرنج محترفون من مختلف الدول، بمن فيهم عدد من كبار أساتذة اللعبة على مستوى الرجال والنساء، والذين تتجاوز أعمارهم الخمسين عاماً ويحملون أعلى الشهادات في الشطرنج".

وأضاف أن "الدول المشاركة في البطولة هي العراق، روسيا، إيران، باكستان، سوريا، الأردن، الكويت، كازاخستان، اليمن، كمبوديا، فلسطين، عمان، أفغانستان، والهند".

بدوره، قال مراسل الوكالة، إن مراسم افتتاح البطولة شهدت مشاركة العديد من اللاعبين والمهتمين بالشطرنج والألعاب الفكرية إضافة إلى مشاركة العديد من الشخصيات الحكومية.