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بمشاركة 450 شركة .. إيران تفتتح معرضاً تجارياً في أربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-21T12:27:49+0000
بمشاركة 450 شركة .. إيران تفتتح معرضاً تجارياً في أربيل

شفق نيوز/ انطلق في أربيل عاصمة إقليم كوردستان يوم الثلاثاء فعاليات المعرض التجاري الإيراني بمشاركة مئات الشركات.

وجرت مراسم افتتاح المعرض اليوم بحضور وزير التجارة والصناعة في إقليم كوردستان كمال مسلم، و وزيرة الزراعة والموارد المائية في الإقليم بيكرد طالباني، ومحافظ اربيل أوميد خوشناو، و السفير الإيراني في بغداد إيرج مسجدي، والقنصل الإيراني في أربيل نصر الله رشنودي وعدد من التجار والصناعيين.

وقال المكتب الاعلامي لمحافظ اربيل في بيان، إن أكثر من 450 شركة تجارية، واستثمارية، وصناعية، وكهربائية وطبية، ومختصة بإنتاج السلع المنزلية تشارك في المعرض والذي سيستمر لمدة أربعة أيام.

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