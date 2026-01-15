بمشاركة 125 شركة.. أربيل تحتضن المعرض الدولي للنقل والمواصلات (صور)

شفق نيوز- أربيل

احتضنت مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الخميس، المعرض الدولي للنقل والمواصلات بدورته السادسة بمشاركة أكثر من 125 شركة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن "مدينة المعارض في أربيل، احتضنت، اليوم، المعرض الدولي للنقل والمواصلات في دورته السادسة، بمشاركة أكثر من 125 شركة من 12 دولة"، مبينا أنه "يستمر المعرض لمدة أربعة أيام، من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء".

وأضاف أحد مؤسسي المعرض، أن "المعرض شهد الحدث مشاركة أكبر شركات النقل في الشرق الأوسط والعالم، بما في ذلك شركات النقل الجوي والبري".

وأشار إلى أنه "تم توقيع مجموعة من الاتفاقيات بين شركات النقل المحلية والدولية لتعزيز التعاون وتطوير قطاع النقل والمواصلات".