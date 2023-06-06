بمشاركة 121 شركة.. انطلاق فعاليات المعرض الدولي للتكنولوجيا في اربيل (صور)

شفق نيوز/ احتضنت مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، المعرض الدولي الرابع للتكنولوجيا، بمشاركة 121 شركة من 20 دولة.

وقالت مديرة المبيعات في إحدى الشركات المشاركة في المعرض، هتاو محمد، لوكالة شفق نيوز، إن "أهمية المعرض تكمن في جمع عدد كبير من الشركات الخاصة بالمجال التكنولوجي لتعريف الزائرين بأحدث التقنيات الحديثة في هذا المجال".

واوضحت ان "من الأمور المهمة الأخرى هو توفير كم كبير من فرص العمل للشباب في الشركات المشاركة وهذا ما يجعل أعداد الزائرين للمعرض كبيرة".

بدوره قال وزير النقل والمواصلات في حكومة الاقليم، آنو جوهر، لوكالة شفق نيوز، ان "هذا المعرض يتزامن مع الطفرة التي تشهدها المؤسسات الحكومية في الإقليم من ناحية التحول الرقمي والتخلص من الروتين في المؤسسات من خلال الاعتماد على التكنولوجيا كجزء من رؤية حكومة اقليم كوردستان".

وبين ان المعرض "شهد إقبالا كبيرا في اول يوم من افتتاحه ومن المقرر ان يستمر لغاية 9 من حزيران الجاري".