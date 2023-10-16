بمشاركة 120 شركة .. انطلاق معرض السليمانية الدولي الـ16 غدا

شفق نيوز/ تستعد مدينة السليمانية، لانطلاق فعاليات معرضها الدولي بنسختها السادسة عشر يوم غد الثلاثاء الذي سيقام على أرض المعارض الدولي بمنطقة طاسلوجة.

وقال اتحاد المستوردين والمصدرين في كوردستان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه "ستشارك في المعرض 120 شركة من 11 دولة مختلفة في مجالات الصناعة والتجارة والاستثمار وعدة مجالات أخرى ستعرض منتجاتها خلال أيام المعرض الأربعة".

وأضاف الاتحاد "سيكون المعرض مفتوحاً يومياً من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء، ومن المتوقع أن يتم توقيع العديد من الاتفاقيات التجارية على هامش المعرض".