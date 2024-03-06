بمشاركة 12 شركة.. ملتقى تجاري عراقي إسباني في السليمانية

شفق نيوز/ انطلق، اليوم الأربعاء، ملتقى تجاري وزراعي كبير في السليمانية بحضور كبريات الشركات الإسبانية وذلك الاستفادة من المشاريع الزراعية وتوسيع التبادل التجاري.

وقال عضو غرفة تجارة العراقية الإسبانية، زانا عبد الكريم، لوكالة شفق نيوز إن "الملحقية التجارية للسفارة الإسبانية وبالتعاون مع غرفة تجارة العراق وإسبانيا، عقدت اليوم، ملتقى موسعا بمشاركة 12 شركة إسبانية كبيرة وعدد كبير من الشركات في الإقليم والعاملة في مجال الزراعة"، مشيرا إلى أنه "قبل يومين عقد اجتماع مماثل في أربيل".

وأضاف أن "الهدف من الملتقى هو لمناقشة عملية تطور التجارة الزراعية في الإقليم وتوسيع التبادل التجاري بين الشركات التجارية العراقية والإسبانية وزيادة حجم الاستثمار بين الطرفين".

وأوضح أن "القطاع الزراعي من القطاعات الحية والمهمة في الإقليم ومن الممكن الاستفادة منه في عملية توفير الموارد المالية إذا ما تم الاستفادة من هذا القطاع بصورة علمية".