بمشاركة 110 أفلام.. دهوك تستعد لمهرجانها السينمائي الثاني عشر

شفق نيوز- دهوك

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان دهوك السينمائي الدولي في دورته الثانية عشرة، يوم الأربعاء، عن إكمال جميع الاستعدادات اللازمة لانطلاق فعاليات المهرجان في المحافظة، مشيرةً إلى تجهيز ثلاثة أماكن مخصصة لعرض الأفلام، إضافة إلى تحديد مواضيع الندوات والحوارات والأمور الفنية المتعلقة بالمهرجان.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات المهرجان يوم 9 كانون الأول/ديسمبر الحالي ويستمر حتى يوم 16 من الشهر نفسه.

وقال حسن عارف مسؤول إعلام المهرجان، لوكالة شفق نيوز، إن "110 افلام ستتنافس على جوائز المهرجان بعد اختيارها من قبل اللجنة المختصة من أصل 800 فيلم تم تقديمها للمشاركة موضحا أن "الأفلام تتنوع بين أفلام قصيرة وأفلام طويلة وأفلام وثائقية".

وأضاف عارف أن "المهرجان سيقام هذا العام تحت شعار الجفاف والتغيرات المناخية حيث سيتم تخصيص عروض وندوات فنية لمناقشة هذا الموضوع وتسليط الضوء على آثاره"، مبينا أن "السينما الاسبانية ستكون ضيف شرف هذه الدورة وستشارك بعدد من أعمالها السينمائية".

وبشان الضيوف قال مسؤول إعلام المهرجان إن الدورة الحالية ستشهد حضور عدد كبير من المخرجين والسينمائيين من دول مختلفة حول العالم إلى جانب ضيوف من الأجزاء الأربعة من كوردستان، مضيفا أن هناك اتصالات جارية مع احدى نجمات السينما العربية لحضور المهرجان كضيفة شرف.