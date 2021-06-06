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بمشاركة 11 ألف طالب.. لأول مرة بدء امتحانات الشهادة الثانوية في إقليم الجزيرة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-06T11:18:02+0000
بمشاركة 11 ألف طالب.. لأول مرة بدء امتحانات الشهادة الثانوية في إقليم الجزيرة

شفق نيوز/ بدأت اليوم الأحد امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2020-2021 باللغتين الكوردية والعربية، لأول مرة في مناطق الإدارة الذاتية (إقليم الجزيرة).

وبلغ إجمالي عدد الطلاب الشهادتين الثانوية والاعدادية 11 ألف طالب وطالبة في إقليم الجزيرة وتقسيمهم على مراكز مخصصة لهم.

وقالت سهى بركات لجنة الإمتحانات والناطقة الرسمية في مديرية التربية بكركي لكي لوكالة شفق نيوز؛ إن "عملية فرز المراكز بدأت وفق تعليمات هيئة التربية للإدارة الذاتية وبالتنسيق مع هيئة الصحة والداخلية".

وتابعت بركات؛ أنه "تم تخصيص 24 مركزاً في مدينة كركي لكي (المعبدة)، و14 مركزاً للشهادة الثانوية، و10 مراكز للشهادة الإعدادية، تضم طلبة المدن (ديرك - جل آغا - كركي لكي - تل كوجر - جزعة) مضيفة بتشكيل لجان المراقبة من المدن نفسها أيضاً".

وشددت بركات "على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية في المدارس خلال الامتحانات مع إتباع التعليمات الصادرة من هيئة الصحة لشمال وشرق سوريا من قوانين الحماية والتباعد الاجتماعي وعدم التلاحم".

وقررت هيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا إنهاء العام الدراسي 2020 2021 للمرحلة الابتدائية والاعدادية ، في الثالث من شهر أيار الماضي ، بسبب الظروف الصحية وارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا.

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