بمشاركة 11 دولة.. دهوك تحتضن المؤتمر العلمي الدولي الأول حول الإيزيديين

شفق نيوز/ انطلقت، اليوم الثلاثاء، في محافظة دهوك أعمال المؤتمر العلمي الدولي الأول حول الإيزيديين، تحت عنوان "الدين، الثقافة، التاريخ، والجغرافيا"، بمشاركة واسعة ضمّت 105 باحثين من 11 دولة مختلفة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على الهوية الإيزيدية، وتوثيق معاناة هذه الأقلية الدينية، وتصحيح المفاهيم المغلوطة المرتبطة بها.

وانتقدت النائبة في مجلس النواب العراقي فيان دخيل، خلال ندوة أُقيمت على هامش المؤتمر، ما وصفته بـ "الإهمال الحكومي المتواصل" لقضية الإيزيديين، مشيرة إلى أن معاناتهم لا تحظى بأولوية لدى السلطات العراقية.

وأكدت دخيل، أن "آلاف النازحين من سكان سنجار ما زالوا يقيمون في مخيمات بإقليم كوردستان منذ العام 2014، ويواجهون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل غياب الحلول الجذرية.

وطالبت دخيل الحكومة العراقية، بـ "تنفيذ اتفاقية سنجار الموقعة بين بغداد وأربيل، أو على الأقل العمل على إعادة النازحين إلى مناطقهم الأصلية، وتأهيل البنية التحتية وتوفير الأمن والاستقرار في سنجار".

وأشارت إلى أن "غياب الاهتمام الرسمي يُكرّس تهميش المجتمع الايزيدي ومعاناته المستمرة".

من جانبه، أكد كاروان عجيب، مسؤول إعلام مركز لالش الثقافي، أن المؤتمر سيستمر لمدة يومين، ويتضمن عقد عدد من الندوات العلمية لمناقشة التحديات التاريخية والحالية التي تواجه الإيزيديين".

وأوضح أن "أحد أهداف المؤتمر هو التعريف بالإيزيدية كديانة وثقافة أصيلة، والتصدي للمفاهيم المغلوطة المنتشرة عنها".