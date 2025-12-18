بمشاركة 1000 طبيب .. السليمانية تحتضن ملتقى أطباء الأسنان بنسخته الرابعة (صور)

شفق نيوز- السليمانية

انطلقت، صباح اليوم الخميس، في محافظة السليمانية، فعاليات ملتقى أطباء الأسنان الرابع، بمشاركة واسعة تجاوزت ألف طبيب وطبيبة أسنان من إقليم كوردستان ومختلف المحافظات العراقية، إلى جانب مشاركين من خارج العراق.

وقال عضو اللجنة المنظمة للملتقى، رانج إبراهيم، لوكالة شفق نيوز، إن "الملتقى يُعد من أكبر الفعاليات العلمية المتخصصة بطب الأسنان في الإقليم، ويستمر لمدة يومين متتاليين، بحضور نخبة من الأطباء والأكاديميين والخبراء المتخصصين في هذا المجال".

وأضاف أن "الملتقى يشهد كذلك مشاركة ممثلين عن شركات عالمية متخصصة بصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بطب الأسنان، إلى جانب مندوبين عن شركات طبية وتقنية، فضلاً عن حضور شخصيات حكومية وسياسية، ما يعكس أهمية الحدث على المستويين العلمي والمؤسساتي".

وأوضح إبراهيم أن "برنامج الملتقى يركّز على تقديم أحدث البحوث العلمية والتقنيات الحديثة في مجال طب الأسنان، إضافة إلى مناقشة البروتوكولات العلاجية المعتمدة عالمياً، وآخر ما توصل إليه العلم في مجالات التشخيص والعلاج التجميلي والجراحي، بما ينسجم مع التطورات المتسارعة في هذا التخصص الطبي".

وأشار إلى أن "الملتقى يتضمن ورش عمل تطبيقية ومحاضرات علمية متواصلة، يقدمها أطباء مختصون وباحثون من داخل العراق وخارجه، بهدف رفع المستوى العلمي والمهني لأطباء الأسنان، وتعزيز تبادل الخبرات والاطلاع على أحدث المستجدات الطبية".

وبيّن إبراهيم أن "الملتقى يُقام بإشراف وتنظيم نقابة أطباء الأسنان فرع السليمانية"، مؤكداً أن "مثل هذه الفعاليات تسهم في تطوير القطاع الصحي والارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، فضلاً عن تعزيز مكانة السليمانية كمركز علمي وطبي في الإقليم".