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بمشاركة 100 صورة.. مهرجان فوتوغرافي مشترك في السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-20T09:34:04+0000
بمشاركة 100 صورة.. مهرجان فوتوغرافي مشترك في السليمانية

شفق نيوز/ اقامت مؤسسة مام الانسانية، يوم الأحد، معرضا مشتركا لاتحاد المصورين العراقيين واتحاد مصوري كوردستان بمشاركة 100 صورة فوتوغرافية من جميع مناطق العراق والعالم.

وقال علي جواد رئيس اتحاد المصورين العراقيين لوكالة شفق نيوز؛ نحن سعداء باقامة هذا المهرجان المشترك بين المصورين العراقيين من كل المحافظات العراقية ومصوري اقليم كوردستان، وهي رسالة حب ومحبة ووئام الى جميع اطياف الشعب العراقي.

وأضاف جواد؛ أنه "ارتأينا من خلال الفن الصوري ان يجمع شمل المصورين الفوتوغرافيين في هذه المدينة الجميلة والتي تعكس روح الفن العراقي الاصيل".

بدوره، قال جبار صالح رئيس اتحاد مصورين كوردستان لوكالة شفق نيوز؛ "أنها مبادرة جيدة من اتحاد المصورين العراقيين لاقامة هذا المعرض في مدينتا السليمانية بمشاركة عدد من المصورين المحترفين في المحافظات العراقية وإقليم كوردستان، وهي تهدف الى مزج الخبرات الفنية في مجال التصوير وخاصة لفئة الشباب الذين لهم دور كبير في إيصال الفن الفوتوغرافي الجميل الى العالم الخارجي".

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