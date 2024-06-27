بمشاركة 100 شركة.. السليمانية تحتضن مهرجان "صُنِعَ في العراق" بنسخته الثانية (صور)

شفق نيوز/ انطلقت فعاليات معرض السليمانية للصناعات الوطنية، (صُنِعَ في العراق) بنسختة الثانية، اليوم الخميس ، بمشاركة نحو 100 شركة عراقية من مختلف الاختصاصات الصناعية والغذائية، في خطوة لتشجيع المستهلك المحلي على دعم الإنتاج الوطني.

وقالت گولان نيروان مدير التسويق في معرض السليمانية الدولي لوكالة شفق نيوز، إنه "بهدف تشجيع المنتج المحلي انطلقت اليوم في السليمانية فعاليات هذا المهرجان بنسخته الثانية من قبل شركة أطلس وبالتعاون مع غرفة صناعة وتجارة السليمانية و بمشاركة كبيرة من مصانع الإقليم تصل إلى نسبة 60٪ من المشاركين".

وأضافت أن "هذه المعارض هي بوابة اقتصادية للتعارف بين الشركات العراقية والمستثمرين في اقليم كوردستان، وهي بادرة جيدة للشركات والصناعات العراقية لعرض انتاجها الوطني الرصين امام الانتاج المستورد الذي ينافسها من حيث الجودة والكفاءة".

وأكدت نيروان ان "المعرض يستمر لأربعة أيام، وحضر في افتتاحه اليوم وزير الصناعة والتجارة في حكومة الإقليم ومحافظ السليمانية وعدد من المسؤولين الحكوميين، وهو وبرعاية وزارتي الصناعة والمعادن في الحكومة العراقية وإقليم كوردستان".