بمشاركة 100 شركة.. السليمانية: انطلاق فعاليات مهرجان الربيع للتسوق ومهرجان ترفيهي الشهر المقبل (صور)

شفق نيوز/ شهدت مدينة السليمانية، اليوم الجمعة، انطلاق فعاليات مهرجان الربيع السادس للتسوق بمشاركة أكثر من 100 شركة محلية وعربية وأجنبية، فيما أعلنت غرفة تجارة وصناعة السليمانية الاستعداد لانطلاق فعاليات أول مهرجان دولي لمستلزمات الترفيه في إقليم كوردستان والعراق الشهر المقبل.

مهرجان الربيع للتسوق

قال نائب مدير عام معرض السليمانية الدولي شوقي عمر في حديث لوكالة شفق نيوز، إنه" انطلقت، اليوم، وعلى أرض معرض السليمانية الدولي في طاسلوجة فعاليات مهرجان الربيع السادس للتسوق في محافظة السليمانية للمدة من الأول ولغاية 10 آذار 2024 في محافظة السليمانية".

واضاف ان "هذا المهرجان يشهد مشاركة أكثر من 100 شركة محلية وعربية وأجنبية حيث أن أغلب تلك الشركات تعمل في مجال المواد الغذائية والمواد المنزلية والكهربائية وكل ما يحتاجه المواطن من احتياجات يومية"، مبيناً أن "المهرجان يهدف الى خفض اسعار المواد الغذائية مع قرب حلول شهر رمضان المبارك".

ولفت عمر إلى أن "اقامة هكذا مهرجانات يسهم في تحقيق الانفتاح على السوق العراقية وفرصة كبيرة للشركات العربية والعالمية لعرض منتجاتها في العراق"، مؤكداً أن "المشاركين ملزمين بعرض المنتجات بأسعار مناسبة للمواطنين".

مهرجان المستلزمات الترفيهية

من جهة أخرى وفي حدث منفصل، كشف رئيس غرفة تجارة وصناعة السليمانية، اليوم الجمعة، عن موعد انطلاق أول مهرجان دولي للمستلزمات الترفيهية في العراق وإقليم كوردستان، مشيرا الى "صعوبة اعلان مقاطعة المنتجات الإيرانية لأسباب عديدة".

وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة السليمانية نوزاد رباتي خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز انه "من الصعب اعلان مقاطعة البضائع الإيرانية لأسباب أهمها ان الإقليم لغاية الآن هو من ضمن المستوردين لهذه البضائع، وكذلك قرار المقاطعة متعلق المستهلك".

وعن انطلاق اول مهرجان دولي لمستلزمات الترفيه أكد رئيس الغرفة ان "الاستعدادات تجري على قدم وساق لانطلاق أول مهرجان دولي لمستلزمات الترفيه في العراق وإقليم كوردستان الذي سينطلق في السليمانية وتحديداً، في 18 نيسان المقبل، بمشاركة محلية ودولية كبيرة".

وأشار الى أن "أهمية هذا المهرجان تكمن في فسح المجال أمام المجمعات السكنية والمشاريع السياحية للتعرف على اخر التطورات في هذا المجال وتطوير الواقع الترفيهي في المجمعات السكنية في كوردستان"، مبينا أن "الغرفة خاطبت الشركات المحلية التي ستشارك في المهرجان لغرض تخفيض الأسعار وبيعها بسعر التكلفة".