بمشاركة نسوية.. دهوك تحتضن مهرجان الأكلات الكوردية الفلكلورية (صور)

شفق نيوز- دهوك

انطلق اليوم الخميس، في مدينة دهوك، مهرجان الأكلات الكوردية المحلية والفلكلورية بمشاركة عشرات النساء من مختلف مناطق المحافظة وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للغذاء.

وقال خليل محمود، قائممقام قضاء سميل غربي دهوك، لوكالة شفق نيوز، إن "هذا المهرجان جاء بمشاركة واسعة من النساء لعرض منتجاتهن الغذائية الكوردية، إلى جانب الحرف اليدوية التي تعكس هوية وتراث المنطقة".

وأضاف أن "الهدف من إقامة المهرجان هو تعريف الأجيال الجديدة بالأكلات الشعبية الكوردية والحفاظ على التراث والفلكلور الكوردي الذي يتميز بتنوع أطباقه ومذاقه الفريد".

وأشار خليل إلى أن "المهرجان الذي سيستمر على مدى يومين، ويقام في فاميلي مول، يمثل فرصة مهمة للنساء المشاركات لعرض منتجاتهن وبيعها مباشرة للزوار مما يساهم في تحقيق مردود مادي يساعدهن في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع معدلات البطالة".

من جانبها قالت أم جرا، وهي إحدى المشاركات في المهرجان، لشفق نيوز: "لقد حضرت اليوم أربعة أنواع من الأكلات الكوردية التقليدية التي كانت حاضرة على موائد أجدادنا منها كبة الحامض، الدولمة، كبة اللبن، والأرز بالحمص، نحن نحاول من خلال هذا المهرجان عرض مأكولاتنا الشعبية وبيعها مباشرة للزوار للاستفادة منها من الناحية المادية".