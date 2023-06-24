بمشاركة نسوية.. انطلاق فعاليات مهرجان ركوب الخيل في السليمانية (صور)

شفق نيوز/ أقيم في مدينة السليمانية عاصمة الثقافة في اقليم كوردستان، اليوم السبت، مهرجان الخيول بمشاركة نسوية.

وقال كامران اوات وهو أحد منظمي المهرجان لمراسل وكالة شفق نيوز، إن "المهرجان خاص بمجموعة من الخيالة يعرضون أنواع مختلفة من الخيول وذلك للابقاء على التراث الكوردي من جهة ومن جهة اخرى كنوع من الرياضة وتعرّف الخيالة على بعضهم البعض".

واضاف ان "عدد الخيول المشاركة في المهرجان بلغ قرابة 50 وبمشاركة 40 متسابقاً من كلا الجنسين، مؤكداً ان "الهدف من المهرجان هو الحفاظ واحياء التراث الكوردي الأصيل".

وأشار كامران إلى أن "المشاركين عرضوا خلال المهرجان أصنافاً مختلفة من الخيول لإبقاء التراث الكوردي حياً وممارسة الرياضة وتشجيع الناس على ركوب الخيل"، لافتاً الى ان "المهرجان انطلق الساعة الثالثة عصراً وسينتهي في تمام الساعة السابعة مساء في مضمار تانجرو في السليمانية بحضور عدد من المواطنين المحبين لهذه الرياضة".