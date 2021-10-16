بمشاركة نسوة إيران.. انطلاق فعاليات معرض "المبدعات" في السليمانية

شفق نيوز / انطلقت في السليمانية، يوم السبت، فعاليات معرض "النساء المبدعات" المشترك للأعمال اليدوية بين إيران وإقليم كوردستان، بمشاركة عدد كبير من النساء "المبدعات" وتقديم العديد من المنتجات الإبداعية.

وجاء ذلك، بحضور وزير الثقافة والشباب في حكومة إقليم كوردستان، ومحافظ السليمانية هفال أبو بكر، والقنصل العام الإيراني وجمع غفير من الناس.

وقال أبو بكر، في كلمة له خلال المراسم إن "نساء إيران والإقليم يشاركن اليوم في هذا المعرض المهم لإنتاج عمل فني وابداعي مميز يمزج بين ثقافتين وحضارتين متجاورتين".

من جانبه، أكد وزير الثقافة والشباب الاقليم محمد حمه سعيد أن "هذه المعارض مهمة جدا ويجب أن تكون لها ديمومة وهي محط اعتزاز وإشادة وننتظر مشاركة فاعلة للمواطنين في هذا المعرض من خلال زيارتهم له".

بدوره، أوضح القنصل العام الإيراني في مدينة السليمانية مهدي شوشتري، أن "أهمية هذا المعرض تكمن في أنه يعتبر أداة تعريفية مهمة جدا لتعريف الاعمال اليدوية للنساء المبدعات من إقليم كوردستان وإيران وسيسهم في تطوير وتعزيز علاقات التعاون بين الجانبين في المجالات الثقافية والحضارية".